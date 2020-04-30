У Боснії і Герцеговині затримали українця за підозрою у перевезенні нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Правоохоронці у місті Мостар в Боснії і Герцеговині заарештували громадянина України за підозрою у контрабанді людьми. Про це повідомляє місцеве видання N1, передає УНН.
Так, згідно із заявою Агентства із розслідувань і захисту (SIPA) Боснії і Герцеговини, за розпорядженням суду, правоохоронці обшукали підозрюваного, який перебував за кермом автомобіля, в якому виявили вісім людей. Ними виявилися громадянами Афганістану і Пакистану, повідомляє видання.
"Відповідно до статті 66 Кримінально-процесуального кодексу Боснії і Герцеговини вказаний пасажирський транспортний засіб, який підозрюється у використанні при організації перевезення мігрантів, і інші предмети, які будуть служити доказом у ході подальшого кримінального провадження, були тимчасово конфісковані", - заявили в агентстві.
Також наголошується, що підозрюваний був доставлений у відділення SIPA, правоохоронці почали розслідування.
Як повідомлялося в УНН, раніше в італійському Мілані затримали громадянку України, яка незаконно торгувала медичними масками незважаючи на заборону виходити на вулиці.