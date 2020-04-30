В Боснии и Герцеговине задержали украинца по подозрению в перевозке нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Правоохранители в городе Мостар в Боснии и Герцеговине арестовали гражданина Украины по подозрению в контрабанде людьми. Об этом сообщает местное издание N1, передает УНН.
Так, согласно заявлению Агентства по расследованию и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины, по распоряжению суда, правоохранители обыскали подозреваемого, который находился за рулем автомобиля, в котором обнаружили восемь человек. Ими оказались гражданами Афганистана и Пакистана, сообщает издание.
"Согласно статье 66 Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины указанное пассажирское транспортное средство, которое подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов, и другие предметы, которые будут служить доказательством в ходе дальнейшего уголовного производства, были временно конфискованы", - заявили в агентстве.
Также отмечается, что подозреваемый был доставлен в отделение SIPA, правоохранители начали расследование.
Как сообщалось в УНН, ранее в итальянском Милане задержали гражданку Украины, которая незаконно торговала медицинскими масками несмотря на запрет выходить на улицы.