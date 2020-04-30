В Боснии и Герцеговине задержали украинца по подозрению в перевозке нелегалов

Так, согласно заявлению Агентства по расследованию и защите (SIPA) Боснии и Герцеговины, по распоряжению суда, правоохранители обыскали подозреваемого, который находился за рулем автомобиля, в котором обнаружили восемь человек. Ими оказались гражданами Афганистана и Пакистана, сообщает издание.

"Согласно статье 66 Уголовно-процессуального кодекса Боснии и Герцеговины указанное пассажирское транспортное средство, которое подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов, и другие предметы, которые будут служить доказательством в ходе дальнейшего уголовного производства, были временно конфискованы", - заявили в агентстве.

Также отмечается, что подозреваемый был доставлен в отделение SIPA, правоохранители начали расследование.

Как сообщалось в УНН, ранее в итальянском Милане задержали гражданку Украины, которая незаконно торговала медицинскими масками несмотря на запрет выходить на улицы.