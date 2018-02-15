У "Борисполі" затримали розшукуваного за шахрайство громадянина Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У столичному аеропорту "Бориспіль" затримано громадянина Ізраїлю, якого за шахрайство розшукують правоохоронці Киргизстану. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в пункті пропуску "Бориспіль" затримали громадянина Ізраїлю, який прямував на рейс до Амстердама. З’ясувалося, що іноземця розшукували правоохоронці Киргизстану за шахрайство", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою впіймали ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол.