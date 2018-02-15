В "Борисполе" задержали разыскиваемого за мошенничество гражданина Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В столичном аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Израиля, которого за мошенничество разыскивают правоохранители Кыргызстана. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" задержали гражданина Израиля, который направлялся на рейс в Амстердам. Выяснилось, что иностранца разыскивали правоохранители Кыргызстана за мошенничество", - говорится в сообщении.
Напомним, на границе с Молдовой поймали насильника, которого разыскивал Интерпол.