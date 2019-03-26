У Борисполі затримали іноземця з чужими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники припинили незаконну подорож іноземця. Про це УНН повідомили в контрольно-пропускному пункті "Київ".
Іноземця, який прямував по чужих документах виявили прикордонники учора ввечері у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Під час здійснення процедури паспортного контролю прикордонник Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановив, що закордонний паспорт, пред'явлений чоловіком, йому не належить.
Іноземець, сподівавшись на легку вдачу, мав намір потрапити по чужих документах до Дохи.
Наразі, громадянина затримано, а чужий паспортний документ вилучено. Триває процедура встановлення особи.
Як повідомляв УНН, у "Борисполі" громадянин Киргизії намагався втекти від прикордонників.