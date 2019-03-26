В Борисполе задержали иностранца с чужими документами

Иностранца, который следовал по чужим документам обнаружили пограничники вчера вечером в международном аэропорту "Борисполь".



При осуществлении процедуры паспортного контроля пограничник Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установил, что заграничный паспорт, предъявленный мужчиной, ему не принадлежит.



Иностранец, положившийся на удачу, намеревался попасть по чужим документам в Доху.



Сейчас гражданин задержан, а чужой паспортный документ изъят. Продолжается процедура установления личности.



Как сообщал УНН, в "Борисполе" гражданин Киргизии пытался убежать от пограничников.