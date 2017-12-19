У "Борисполі" затримали іноземця, який відправляв українок в європейські борделі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Столичні правоохоронці затримали іноземця, який продавав українок для експлуатації у європейських борделях. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
Як зазначається, 29-річний громадянин Ірану вербував українських жінок для роботи у борделях Німеччини та безпосередньо у порнобізнесі.
Чоловік знайомився з дівчатами через інтернет та пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном, а саме: 140 євро за годину інтимних послуг, половину з яких жінки мали б віддавати своїм сутенерам. Крім того, іранець обіцяв їм оплатити витрати на перетин кордону.
Під час спроби вивезти двох українок до Німеччини через міжнародний аеропорт “Бориспіль” правоохоронці затримали зловмисника. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.2 ст.149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Львівському аеропорту затримали жінку, яка відправляла дівчат в турецькі борделі.