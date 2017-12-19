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10 марта, 17:10 • 98537 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100161 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112808 просмотра

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В "Борисполе" задержали иностранца, который отправлял украинок в европейские бордели

В "Борисполе" задержали иностранца, который отправлял украинок в европейские бордели

Киев  •  УНН

 • 12144 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Столичные правоохранители задержали иностранца, который продавал украинок для эксплуатации в европейских борделях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Как отмечается, 29-летний гражданин Ирана вербовал украинских женщин для работы в борделях Германии и непосредственно в порнобизнесе.

Мужчина знакомился с девушками через интернет и предлагал им высокооплачиваемую работу за рубежом, а именно: 140 евро в час интимных услуг, половину из которых женщины должны отдавать своим сутенерам. Кроме того, иранец обещал им оплатить расходы на пересечение границы.

При попытке вывезти двух украинок в Германию через международный аэропорт "Борисполь" правоохранители задержали злоумышленника. Во время обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, во Львовском аэропорту задержали женщину, которая отправляла девушек в турецкие бордели.

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