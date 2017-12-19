В "Борисполе" задержали иностранца, который отправлял украинок в европейские бордели
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Столичные правоохранители задержали иностранца, который продавал украинок для эксплуатации в европейских борделях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
Как отмечается, 29-летний гражданин Ирана вербовал украинских женщин для работы в борделях Германии и непосредственно в порнобизнесе.
Мужчина знакомился с девушками через интернет и предлагал им высокооплачиваемую работу за рубежом, а именно: 140 евро в час интимных услуг, половину из которых женщины должны отдавать своим сутенерам. Кроме того, иранец обещал им оплатить расходы на пересечение границы.
При попытке вывезти двух украинок в Германию через международный аэропорт "Борисполь" правоохранители задержали злоумышленника. Во время обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, во Львовском аэропорту задержали женщину, которая отправляла девушек в турецкие бордели.