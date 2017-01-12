У "Борисполі" семінаристи духовної академії виконали щедрівки для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" Київська духовна академія та семінарія щиро привітала усіх присутніх з різдвяними святами та прийдешнім старим Новим роком і виконала щедрівки, передає УНН із посиланням на прес-службу аеропорту.
“Щойно в терміналі D на пасажирів чекав сюрприз Київська духовна академія та семінарія щиро привітала усіх присутніх з різдвяними святами та прийдешнім старим Новим роком. Аеропорт „Бориспіль“ дякує за незабутнє дійство та приєднується до привітань. Щедрий вечір”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько 300 вокалістів 6-ти хорів Львова заспівали “Щедрик” в аеропорту.