В "Борисполе" семинаристы духовной академии выполнили щедривки для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В терминале D международного аэропорта "Борисполь" Киевская духовная академия и семинария искренне поздравила всех присутствующих с рождественскими праздниками и наступающим старым Новым годом и выполнила щедривки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Только что в терминале D на пассажиров ждал сюрприз Киевская духовная академия и семинария искренне поздравила всех присутствующих с рождественскими праздниками и наступающим старым Новым годом. Аэропорт "Борисполь" благодарит за незабываемое действо и присоединяется к поздравлениям. Щедрый вечер ", - говорится в сообщении.
Напомним, около 300 вокалистов 6-ти хоров Львова спели "Щедрик" в аэропорту.