У Борисполі після смерті мера вибори перенесли на 17 січня

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Повторне голосування на посаду Бориспільського міського голови відбудеться 17 січня 2021 року. Про це за підсумками рішення місцевої ТВК повідомляє пресслужба Громадянської мережі "ОПОРА", передає УНН.

"Бориспільська міська ТВК своєю постановою № 176 призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2021 року, а початок виборчого процесу припадає на 28 листопада", - йдеться у повідомленні.

Раніше датою повторних виборів мера Борисполя, де помер чинний міський голова і лідер виборчих перегонів, визначали 31 січня 2021 року.

Утім, попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано комісією вищого рівня (ЦВК). 

Станом на вечір 23 листопада, як вказано, Бориспільська ТВК оприлюднила вищезгадану постанову. Як зазначається у постанові ТВК, така дата повторних виборів була обрана з урахуванням висновків, викладених у постанові ЦВК.

Раніше стало відомо про те, що чинний мер Борисполя і лідер перегонів на цю посаду Анатолій Федорчук помер від COVID-19. У мерії факт смерті підтвердили.

Про те, що мер Борисполя Анатолій Федорчук інфікувався коронавірусом й перебував на лікуванні, стало відомо 19 жовтня.

Йому було 60 років, на посаді міського голови працював з 2006 року.

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