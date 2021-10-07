У Болгарії затримали росіянина за підозрою в промисловому шпигунстві

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Відомо, що крім росіянина затримали і двох громадян Литви.

Як повідомляється, 24-річний громадянин Литви і його 59-річна співвітчизниця, а також 60-річний громадянин Росії працювали на військовому заводі "Арсенал" за трудовими договорами. Їх діяльність була пов'язана з інноваційними технологіями. Усі троє перебували в неоплачуваній відпустці до 17 вересня 2021 року, після чого не вийшли на роботу.

Потім на заводі помітили зникнення продукції і пов'язаної з нею конфіденційної документації, що і стало причиною для початку розслідування.

"5 жовтня 2021 року троє іноземців та їх машини були помічені на пункті пропуску "Кулата" і ... були затримані на термін до 24 годин... Під час процесуальних і слідчих дій у їхніх автомобілях були виявлені документи і предмети, які, ймовірно, мають прямий стосунок до предмету доказів у досудовому провадженні", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що підготовлено постанови про примусову доставку осіб до поліції і притягнення їх як обвинувачених.

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