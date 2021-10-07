В Болгарии задержали россиянина по подозрению в промышленном шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Болгарии задержали гражданина России. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные областной дирекции полиции Стара-Загора.
Детали
Известно, что помимо россиянина задержали и двух граждан Литвы.
Как сообщается, 24-летний гражданин Литвы и его 59-летняя соотечественница, а также 60-летний гражданин России работали на военном заводе "Арсенал" по трудовым договорам. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Все трое находились в неоплачиваемом отпуске до 17 сентября 2021 года, после чего не вышли на работу.
Затем на заводе заметили пропажу продукции и связанной с ней конфиденциальной документации, что и стало причиной для начала расследования.
"5 октября 2021 года трое иностранцев и их машины были замечены на пункте пропуска "Кулата" и... были задержаны на срок до 24 часов... В ходе процессуальных и следственных действий в их автомобилях были обнаружены документы и предметы, которые предположительно имеют прямое отношение к предмету доказательств в досудебном производстве", - говориться в сообщении.
Также, подготовлены постановления о принудительной доставке лиц в полицию и привлечении их в качестве обвиняемых.
Напомним
Болгария выслала двух российских дипломатов из-за шпионского скандала.