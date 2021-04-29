У Болгарії загорівся склад заводу зброї

Деталі

Сигнал про пожежу надійшов близько 12.40, загоряння відбулося подалі від зброї та боєприпасів. Люди були евакуйовані, постраждалих в результаті пожежі немає. Керівництво заводу заявило, що загрози навколишнім населеним пунктам також немає.

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Болгарія підозрює шістьох громадян Росії в причетності до вибухів на заводах і складах оборонно-промислового комплексу.