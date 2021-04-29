В Болгарии загорелся склад завода оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В болгарском городе Лясковец горел склад оружейного завода “Аркус”, людей эвакуировали. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fakti.
Детали
Сигнал о пожаре поступил около 12.40, возгорание произошло подальше от оружия и боеприпасов. Люди были эвакуированы, пострадавших в результате пожара нет. Руководство завода заявило, что угрозы окружающей населенным пунктам также нет.
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