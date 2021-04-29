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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 57236 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 125191 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 180583 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 182890 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 267501 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 309637 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156340 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142831 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Актуальное
В Болгарии загорелся склад завода оружия

В Болгарии загорелся склад завода оружия

Киев  •  УНН

 • 16117 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В болгарском городе Лясковец горел склад оружейного завода “Аркус”, людей эвакуировали. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fakti.

Детали

Сигнал о пожаре поступил около 12.40, возгорание произошло подальше от оружия и боеприпасов. Люди были эвакуированы, пострадавших в результате пожара нет. Руководство завода заявило, что угрозы окружающей населенным пунктам также нет.

Дополнительно

Болгария подозревает шестерых граждан России в причастности к взрывам на заводах и складах оборонно-промышленного комплекса.

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