У Болгарії сталася масштабна ДТП: є загиблі і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Болгарії не менше шести осіб загинули та ще близько 20, включаючи дитину, постраждали в результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем на автомагістралі "Фракія" на схід від столиці країни, Софії. Про це повідомляє УНН з посиланням болгарське видання ВНТ.
Повідомляється також, що за попередніми даними, водій автобуса не був винуватцем аварії.
На місці події знаходяться 14 бригад рятувальних служб. Причина ДТП поки не встановлена.
Число жертв може зрости до 10 осіб, оскільки рятувальники продовжують витягувати тіла з автобуса.
Як повідомляв УНН, пасажирський автобус зі студентами перекинувся на дорозі недалеко від авіабази Крейл в департаменті Уаз у Франції, 18 людей отримали травми.