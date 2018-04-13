В Болгарии произошло масштабное ДТП: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Болгарии не менее шести человек погибли и еще около 20, включая ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на автомагистрали "Фракия" к востоку от столицы страны, Софии. Об этом сообщает УНН со ссылкой болгарское издание ВНТ.
Сообщается также, что по предварительным данным, водитель автобуса не был виновником аварии.
На месте происшествия находятся 14 бригад спасательных служб. Причина ДТП пока не установлена.
Число жертв может возрасти до 10 человек, поскольку спасатели продолжают извлекать тела из автобуса.
Как сообщал УНН, пассажирский автобус со студентами перевернулся на дороге недалеко от авиабазы Крейл в департаменте Уаз во Франции, 18 человек получили травмы.