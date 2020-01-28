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У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На півночі Болгарії українське судно сіло на мілину, внаслідок чого судноплавство по річці Дунай заблоковано. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

У Болгарії на мілину сіло українське судно: судноплавство Дунаєм заблоковано

“Докладалися зусилля для вивезення українського корабля, оскільки 15 інших суден утримувались через інцидент біля міста Белене. Немає інформації про те, які вантажі перевозили ці судна”, — сказано у повідомленні.

Влада Болгарії заявила, що капітана українського судна буде оштрафовано за те, що він не дотримувався обмеження по глибині.

Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для експорту зерна у східноєвропейські країни.

Зазначається, що не відразу зрозуміло, коли Дунай буде відновлений для судноплавства.

Нагадаємо, біля берегів Греції у Егейському морі судно з українцями на борту потрапило у шторм і зазнало аварії.

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