У Болгарії фермери анонсували на завтра "блокаду" через імпорт українського зерна. Прем’єр відреагував

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На завтра болгарські фермери анонсували «блокади по всій країні» включно з прикордонними переходами.

Коментуючи анонсовані протести прем'єр-міністр Болгарії заявив, що "не веде переговорів із терористами".

Прем'єр-міністр назвав доводи фермерів про «відсутність підтримки» з боку держави "абсолютно неспроможними".

"Представники сектору не можуть стверджувати, що держава не дбає про нього… вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплено за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими", - заявив Дєнков.

Він порадив виробникам зерна відмовитися від європейських коштів, а потім забороняти українські товари.

Нагадаємо

Болгарія підтримала відновлення українського агроекспорту після 15 вересня.