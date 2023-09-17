У Болгарії фермери анонсували на завтра "блокаду" через імпорт українського зерна. Прем’єр відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У понеділок, 18 вересня, фермери планують розпочати «блокади по всій країні», через відмову країни забороняти імпорт зерна з України. У відповідь на це прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Дєнков порівняв їх з «терористами». Про це повідомляє БНР, пише УНН.
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На завтра болгарські фермери анонсували «блокади по всій країні» включно з прикордонними переходами.
Коментуючи анонсовані протести прем'єр-міністр Болгарії заявив, що "не веде переговорів із терористами".
Прем'єр-міністр назвав доводи фермерів про «відсутність підтримки» з боку держави "абсолютно неспроможними".
"Представники сектору не можуть стверджувати, що держава не дбає про нього… вони не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплено за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими", - заявив Дєнков.
Він порадив виробникам зерна відмовитися від європейських коштів, а потім забороняти українські товари.
Нагадаємо
Болгарія підтримала відновлення українського агроекспорту після 15 вересня.