У Болгарії дозволять відвідувати заклади тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом

Деталі

Цифровий або паперовий паспорт здоров’я стане обов’язковим для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, концертних залів, спортзалів, клубів і торгових центрів.

Відповідне рішення міністр охорони здоров’я країни Стойчо Кацаров пояснив новим сплеском коронавірусної інфекції.

“Кількість інфікованих зростає, кількість смертей також зростає, що змушує нас вживати додаткових заходів”, — сказав він, попередивши, що місця, які не дотримуються правил, будуть закриті.

Нагадаємо

МОЗ Болгарії запускає лотерею з призами для вакцинованих людей.