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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Болгарії дозволять відвідувати заклади тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Болгарія у вівторок, 19 жовтня, заборонила громадянам відвідувати громадські заклади без наявності “зеленого” COVID-сертифікату про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту або ж документу, що засвідчує про те, що громадянин перехворів коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

У Болгарії дозволять відвідувати заклади тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом

Деталі

Цифровий або паперовий паспорт здоров’я стане обов’язковим для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, концертних залів, спортзалів, клубів і торгових центрів.

Відповідне рішення міністр охорони здоров’я країни Стойчо Кацаров пояснив новим сплеском коронавірусної інфекції.

“Кількість інфікованих зростає, кількість смертей також зростає, що змушує нас вживати додаткових заходів”, — сказав він, попередивши, що місця, які не дотримуються правил, будуть закриті.

Нагадаємо

МОЗ Болгарії запускає лотерею з призами для вакцинованих людей.

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