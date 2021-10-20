У Болгарії дозволять відвідувати заклади тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Болгарія у вівторок, 19 жовтня, заборонила громадянам відвідувати громадські заклади без наявності “зеленого” COVID-сертифікату про вакцинацію, негативного ПЛР-тесту або ж документу, що засвідчує про те, що громадянин перехворів коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
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Цифровий або паперовий паспорт здоров’я стане обов’язковим для відвідування ресторанів, театрів, кінотеатрів, концертних залів, спортзалів, клубів і торгових центрів.
Відповідне рішення міністр охорони здоров’я країни Стойчо Кацаров пояснив новим сплеском коронавірусної інфекції.
“Кількість інфікованих зростає, кількість смертей також зростає, що змушує нас вживати додаткових заходів”, — сказав він, попередивши, що місця, які не дотримуються правил, будуть закриті.
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