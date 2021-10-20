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В Болгарии позволят посещать учреждения только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом

Киев • УНН

 • 14303 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Болгария во вторник, 19 октября, запретила гражданам посещать общественные заведения без наличия "зеленого" COVID-сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или документа, свидетельствующего о том, что гражданин переболел коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

В Болгарии позволят посещать учреждения только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом

Детали

Цифровой или бумажный паспорт здоровья станет обязательным для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, концертных залов, спортзалов, клубов и торговых центров.

Соответствующее решение министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров объяснил новым всплеском коронавирусной инфекции.

“Количество инфицированных растет, количество смертей также растет, что заставляет нас принимать дополнительные меры”, — сказал он, предупредив, что места, которые не соблюдают правил, будут закрыты.

Напомним

МЗ Болгарии запускает лотерею с призами для вакцинированных людей.

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