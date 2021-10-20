В Болгарии позволят посещать учреждения только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Болгария во вторник, 19 октября, запретила гражданам посещать общественные заведения без наличия "зеленого" COVID-сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста или документа, свидетельствующего о том, что гражданин переболел коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
Цифровой или бумажный паспорт здоровья станет обязательным для посещения ресторанов, театров, кинотеатров, концертных залов, спортзалов, клубов и торговых центров.
Соответствующее решение министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров объяснил новым всплеском коронавирусной инфекции.
“Количество инфицированных растет, количество смертей также растет, что заставляет нас принимать дополнительные меры”, — сказал он, предупредив, что места, которые не соблюдают правил, будут закрыты.
Напомним
МЗ Болгарии запускает лотерею с призами для вакцинированных людей.