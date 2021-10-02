МОЗ Болгарії запускає лотерею з призами для вакцинованих людей

Деталі

Кампанія включає надсилання короткого текстового повідомлення (SMS) приватним абонентам трьох телекомунікаційних операторів країни — A1, Vivacom та Telenor, які надають технічну допомогу інформаційній кампанії.

Кампанія триватиме місяць. МОЗ організувало стимулюючу гру з призами для щеплених людей. Всього разом з ним буде розподілено 102 розумних годинника. Переможців буде визначено жеребкуванням від Міністерства охорони здоров’я.

З 1 до 31 жовтня 2021 р. повідомлення, яке заохочує споживачів вакцинуватися від COVID-19, буде надіслано мобільним абонентам трьох телекомунікацій незалежно від їх статусу вакцинації на момент відправлення.

Там буде написано: “Вакцини проти COVID-19 рятують життя! Імунізуйте до 31 жовтня 2021 року та візьміть участь у розіграші одного з 102 розумних годинників”.

Нагадаємо

У Болгарії один з найвищих показників смертності від коронавірусу серед 27 країн Європейського Союзу, і вона стикнулася з новим, швидким зростанням кількості COVID-інфекції через більш заразний "Дельта" варіант.