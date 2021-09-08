Болгарія, найменш вакцинована країна ЄС, зіткнулася зі смертельним спалахом COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Болгарії один з найвищих показників смертності від коронавірусу серед 27 країн Європейського Союзу, і вона стикнулася з новим, швидким зростанням кількості COVID-інфекції через більш заразний "Дельта" варіант. Про це інформує Associated Press, передає УНН.
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Незважаючи на це, люди в цій балканській країні особливо не наважуються робити щеплення від COVID-19.
Тільки 20% дорослого населення Болгарії, населення якої становить 7 мільйонів осіб, на даний момент повністю вакциновані. Це останнє місце в ЄС, де в середньому 69% населення повністю вакциновані.
Болгарія має доступ до всіх чотирьох вакцин, схваленим ЄС - Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Але з початку пандемії більше 19 тисяч людей в Болгарії померли від COVID-19, третього за величиною показника смертності в ЄС, поступаючись тільки Чехії і Угорщині. За останній тиждень кожен день вмирала в середньому 41 особа.
В значній мірі невдала кампанія по вакцинації в Болгарії тепер ризикує серйозно перевантажити систему охорони здоров'я країни.
У відповідь уряд запровадив жорсткіші обмеження у вівторок. Ресторани і кафе повинні закриватися о 23 годині, а кількість відвідувачів за столиком обмежено до шести осіб. Нічні клуби закриті, а кінотеатри і театри працюють тільки наполовину.
Місткість відкритих спортивних арен обмежена до 30%.
Фахівець з законодавством у сфері охорони здоров'я Марія Шаркова, вважає, що тривожно низький рівень вакцинації в Болгарії є результатом низької довіри жителів до офіційних установ, а також фальшивих новин про щеплення, політичної нестабільності і слабкої національної кампанії вакцинації.
"У Болгарії немає хорошої медичної грамотності, - сказала вона AP. - Багато людей вважають за краще вірити теоріям змови і фальшивим новинам".
Тільки вакцини, які є обов'язковими в Болгарії, такі як вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи, мають високий попит.