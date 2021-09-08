Кількість щоденних випадків COVID-19 у Чехії досягла максимуму від травня

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У країні, яка найбільш сильно постраждала від пандемії в попередні хвилі, з літніх місяців спостерігається низький рівень інфікування. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), за останні два тижні було зареєстровано 25 випадків на 100 тисяч населення в порівнянні з 137 в Німеччині.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив у вівторок, що уряд не планує повернення до широких заходів ізоляції, які були пом'якшені в літні місяці, але в деяких випадках можуть використовуватися місцеві обмежувальні заходи в разі погіршення ситуації.

Зростання кількості випадків, зареєстрованих у вівторок, все ще значно нижче пікового рівня, що спостерігався в період з жовтня 2020 року по березень 2021 року.

Додамо

Згідно з даними, рівень смертності на душу населення з моменту початку пандемії займає п'яте місце в світі, і в цілому в країні з населенням 10,7 мільйона осіб зареєстровано понад 30 тисяч смертей.

До кінця серпня 63,5% дорослого населення було повністю вакциновано.