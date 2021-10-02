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МЗ Болгарии запускает лотерею с призами для вакцинированных людей

МЗ Болгарии запускает лотерею с призами для вакцинированных людей

Киев  •  УНН

 • 17118 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. МЗ Болгарии начало новую информационную кампанию, направленную на популяризацию вакцинации от COVID-19 в стране, включая в том числе лотерею с призами для вакцинированных людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Remonews.

Детали

Кампания включает отправки короткого текстового сообщения (SMS) частным абонентам трех телекоммуникационных операторов страны — A1, Vivacom и Telenor, которые оказывают техническую помощь информационной кампании.

Кампания продлится месяц. МЗ организовало стимулирующую игру с призами для привитых людей. Всего вместе с ним будут распределены 102 разумных часов. Победители будут определены жеребьевкой Министерства здравоохранения.

С 1 по 31 октября 2021 сообщение, которое поощряет потребителей вакцинироваться от COVID-19 будет отправлено мобильным абонентам трех телекоммуникаций независимо от их статуса вакцинации на момент отправки.

Там будет написано: “Вакцины против COVID-19 спасают жизни! Иммунизируют к 31 октября 2021 и примите участие в розыгрыше одного из 102 разумных часов”.

Напомним

В Болгарии один из самых высоких показателей смертности от коронавируса среди 27 стран Европейского Союза, и она столкнулась с новым, быстрым ростом количества COVID-инфекции из-за более заразен “Дельта” вариант.

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