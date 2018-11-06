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У бізнесмена вкрали кругленьку суму, поки він їв у ресторані

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві в одному із ресторанів на вулиці Великій Васильківській двоє іноземців вкрали у відвідувача понад 100 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу столичного управління поліції.

"На місце прибули слідчі Голосіївського управління поліції, які провели обшук та вилучили у затриманих чоловіків понад 100 000 гривень, які належать 31-річному підприємцю", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, правоохоронці з’ясували, що зловмисники працювали "у дуеті": один із чоловіків підійшов до столика потерпілого зі спини і, прикрившись піджаком, забрав його сумку, дістав гроші та поклав їх у сумку товариша, який чекав за сусіднім столиком. Спритник повернув порожню сумку відвідувача на місце і почав відволікати персонал ресторану питаннями, аби його спільник із викраденими грішми зміг залишити приміщення.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 КПК України та доставили до Голосіївського управління поліції. Затримані – іноземці, 1980 та 1981 років народження.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам оголошено про підозру. За скоєне їм загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, прикордонники затримали у Києві громадян Великої Британії та Туркменістану, яких розшукував Інтерпол.

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