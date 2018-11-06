У бизнесмена украли кругленькую сумму, пока он ел в ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве в одном из ресторанов на улице Большой Васильковской двое иностранцев украли у посетителя более 100 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции.
"На место прибыли следователи Голосеевского управления полиции, провели обыск и изъяли у задержанных мужчин более 100 000 гривен, принадлежащих 31-летнему предпринимателю", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, правоохранители выяснили, что злоумышленники работали "в дуэте": один из мужчин подошел к столику пострадавшего со спины и, прикрывшись пиджаком, забрал его сумку, достал деньги и положил их в сумку товарища, который ждал за соседним столиком. Ловкач вернул пустую сумку посетителя на место и начал отвлекать персонал ресторана вопросами, чтобы его сообщник с похищенными деньгами смог покинуть помещение.
Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и доставили в Голосеевское управление полиции. Задержанные - иностранцы, 1980 и 1981 года рождения.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям объявлено о подозрении. За содеянное им грозит до шести лет заключения.
Напомним, пограничники задержали в Киеве граждан Великобритании и Туркменистана, которых разыскивал Интерпол.