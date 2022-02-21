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У білоруському Генштабі не називають дат виходу російських військ із території Білорусі

У білоруському Генштабі не називають дат виходу російських військ із території Білорусі

Київ • УНН

 • 190895 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Російські війська на території Білорусі повернуться до пунктів постійної дислокації тоді, коли “у цьому з’явиться об’єктивна необхідність”. Про це заявив під час брифінгу у понеділок начальник генерального штабу збройних сил РБ — перший заступник міністра оборони Віктор Гулевич, пише УНН.

Цитата:

“Підрозділи збройних сил Російської Федерації повернуться до своїх пунктів постійної дислокації лише тоді, коли в цьому з’явиться об’єктивна необхідність”, — сказав Гулевич.

“У зв’язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації ухвалено рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити”, — додав він.

Деталі

За словами заступника білоруського міністра, підрозділи ЗС РФ повернуться до своїх пунктів постійної дислокації “тільки тоді, коли в цьому з’явиться об’єктивна необхідність, і коли ми це самі визначимо”.

Неабиякою мірою це нібито залежатиме також від “наших західних колег”, заявив він.

“Сили та засоби, які були розміщені у Східноєвропейському регіоні, у тому числі поблизу державного кордону Республіки Білорусь, є одним із факторів, що впливають на подальший розвиток ситуації. Тому Республіка Білорусь має право вимагати відведення створених угруповань військ США та окремих країн-членів НАТО від кордонів Республіки Білорусь та Союзної держави, та забезпечити контроль виведення військ заходами верифікації”, — сказав Гулевич.

Контекст

Напередодні міністерство оборони РБ повідомило, що Білорусь та Росія через “воєнну активність біля кордонів та загострення на Донбасі” вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування.

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