В белорусском Генштабе не называют дат выхода российских войск с территории Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российские войска на территории Беларуси вернутся в пункты постоянной дислокации тогда, когда "в этом появится необходимость”. Об этом заявил во время брифинга в понедельник начальник генерального штаба Вооруженных сил РБ — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, пишет УНН.
Цитата:
“Подразделения вооруженных сил Российской Федерации возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость”, — сказал Гулевич.
“В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить”, — добавил он.
Детали
По словам белорусского замминистра, подразделения ВС РФ возвратятся в свои пункты постоянной дислокации “только тогда, когда в этом появится объективная необходимость, и когда мы это сами определим”.
В немалой степени это якобы будет зависеть также от “наших западных коллег”, заявил он.
“Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации. Поэтому Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран-членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации”, — сказал Гулевич.
Контекст
Накануне министерство обороны РБ сообщило, что Беларусь и Россия из-за “военной активности у границ и обострения на Донбассе” решили продолжить совместную проверку сил реагирования.