У Білорусі затримано керівників IT-компанії: "айтішники" заявляють про політичне замовлення

"2-го вересня в мінському офісі компанії PandaDoc пройшли обшуки. Під час обшуків в офісі були заблоковані більше 20 співробітників, 7 з яких були затримані для допиту. До деяких співробітникам з обшуками прийшли додому і забрали їх звідти.

Протягом 2 наступних днів співробітники Департаменту Фінансових Розслідувань (ДФР) опитували понад 100 працівників компанії. Протягом всього цього часу до затриманих співробітників не допускали адвокатів і ніяких дій не велося.

Сьогодні, 4-го вересня, стало відомо, що заднім числом було порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 210 КК Республіки Білорусь. Співробітники звинувачуються в тому, що вони як група осіб, використовуючи своє посадове становище, заволоділи грошовими коштами в розмірі близько 107 тисяч білоруських рублів з бюджету, заподіявши тим самим збитків державі. До співробітників застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці", - описують в компанії ситуацію.

Вони вважають такі звинувачення безпідставними.

"Не секрет, що в Республіці Білорусь практикуються політичні замовлення на опонентів. Однак в даному випадку влада вирішила взяти в заручники 4х невинних людей, які жодним чином не мають відношення до ініціативи засновників компанії PandaDoc.

Ці репресії проводяться, щоб чинити тиск і зупинити ініціативу засновників компанії. Так, в рамках цієї особистої ініціативи засновники компанії надавали допомогу звільненим силовикам, колишні колеги яких почали проти них репресії. Метою цієї ініціативи було зупинити насильство, і вона жодним чином не була пов'язана з компанією", - заявили айтішники.

За словами представників компанії, влада затримала головного бухгалтера, директора, директора з продукту, HR.

"Закону більше немає. Влада навіть не намагається діяти за законом, вона просто фабрикує справи під політичні замовлення, які приходять зверху", - заявили в компанії.

PandaDoc вимагає звільнення своїх співробітників. Вони також обіцяють широке висвітлення події на міжнародному рівні. Крім того, в компанії заявили, про те, що будуть змушені переносити бізнес в іншу країну.

Нагадаємо, в Білорусі тривають протести проти результатів президентських виборів за підсумками яких офіційним переможцем був Олександр Лукашенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський доручив поліпшити процедуру переїзду в Україну іноземним айтішникам.