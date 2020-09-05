В Беларуси задержаны руководители IT–компании: "айтишники" заявляют о политическом заказе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Беларуси задержаны четверо руководителей местной IT-компании по подозрению в нанесении ущерба государству. В самой компании заявляют о политическом заказе, сообщает УНН со ссылкой на сайт savepandadoc.
“2-го сентября в минском офисе компании PandaDoc прошли обыски. Во время обысков в офисе были заблокированы более 20 сотрудников, 7 из которых были задержаны для допроса. К некоторым сотрудникам с обысками пришли домой и забрали их оттуда.
В течение 2 последующих дней сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР) опрашивали более 100 работников компании. На протяжение всего этого времени к задержанным сотрудникам не допускали адвокатов и никаких действий не велось.
Сегодня, 4-го сентября, стало известно, что задним числом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца”, — описывают в компании ситуацию.
Они считают такие обвинения безосновательными.
“Не секрет, что в Республике Беларусь практикуются политические заказы на оппонентов. Однако в данном случае власти решили взять в заложники 4х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc.
Эти репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу основателей компании. Да, в рамках этой личной инициативы основатели компании оказывали помощь уволенным силовикам, бывшие коллеги которых начали против них репрессии. Целью этой инициативы было остановить насилие, и она никоим образом не была связана с компанией”, — заявили айтишники.
По словам представителей компании, власти задержали главного бухгалтера, директора, директора по продукту, HR.
“Закона больше нет. Власть даже не пытается действовать по закону, она просто фабрикует дела под политические заказы, которые приходят сверху”, — заявили в компании.
PandaDoc требует освобождения своих сотрудников. Они также обещают широкое освещение произошедшего на международном уровне. Кроме того, в компании заявили, о том, что будут вынуждены переносить бизнес в другую страну.
Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов по итогам которых официальным победителем был Александр Лукашенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский поручил улучшить процедуру переезда в Украину иностранным айтишникам.