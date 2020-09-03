У Білорусі затримали українця: звинувачують у "координації натовпу" на мітингу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Мінську затримали українського громадянина, фотографа "Комсомольської Правди" Святослава Зоркого (справжнє ім'я - Сергій Щеголєв) і ще кількох журналістів. Їх звинувачують в участі у несанкціонованій акції, розповіли УНН у Білоруській асоціації журналістів.
Напередодні у суді Жовтневого району Мінська над затриманими журналістами відбулися слухання. Згідно з протоколами міліції, вони нібито "координували натовп" на мітингу.
Як відзначають співрозмовники УНН в асоціації, під час акції Святослав був у жилеті з написом "Преса" і з посвідченням. На суді громадянин України стверджував, що не координував натовп.
У департаменті консульської служби МЗС України сьогодні підтвердили УНН інформацію про затримання українця.
"Підстава (затримання - ред.) - участь у масових акціях протесту. Знаходиться у ІТУ в Мінську, справу передано до суду", - повідомили у ДКС.
За словами дипломатів, стан здоров'я у затриманого задовільний.
"Консулом і адвокатом вживаються заходи для звільнення журналіста", - додали у департаменті.
Джерела УНН серед журналістів також розповіли, що суддя після засідання відправив справу назад до міліції на доопрацювання.
Як повідомляв раніше УНН, у Білорусі журналіста заарештували на 8 діб: він оголосив голодування.