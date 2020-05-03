У Білорусі за добу зафіксовано понад 900 нових випадків COVID-19, загалом - майже 16 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За минулу добу у Білорусі зафіксовано 911 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, а загальна кількість хворих на COVID-19 у країні перевалила за 15 тис. осіб. Про це свідчать дані, опубліковані білоруським міністерством охорони здоров'я у суботу, 2 травня, передає УНН.
Так, загальна кількість інфікованих складає 15 828 людей, при цьому загальна кількість жертв COVID-19 становить 97 осіб.
У МОЗ Білорусі зазначають, що жертви хвороби були “з низкою хронічних захворювань”.
Також відомство інформує про 3117 пацієнтів, що одужали від коронавірусу. Загалом на SARS-CoV-2 в Білорусі, за даними МОЗ, протестовано більше 195 тисяч осіб.
Нагадаємо, Білорусь вирішила не скасовувати парад на 9 травня.