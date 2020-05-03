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В Беларуси за сутки зафиксировано более 900 новых случаев COVID-19, всего - почти 16 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. За минувшие сутки в Беларуси зафиксировано 911 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, а общее количество больных COVID-19 в стране перевалило за 15 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные белорусским министерством здравоохранения в субботу, 2 мая, передает УНН.

В Беларуси за сутки зафиксировано более 900 новых случаев COVID-19, всего - почти 16 тысяч

Так, общее количество инфицированных составляет 15 828 человек, при этом общее количество жертв COVID-19 составляет 97 человек.

В Минздраве Беларуси отмечают, что жертвы болезни были “с рядом хронических заболеваний”.

Также ведомство информирует о 3 117 пациентах, которые выздоровели от коронавируса. Всего на SARS-CoV-2 в Беларуси, по данным Минздрава, протестировано более 195 тысяч человек.

Напомним, Беларусь решила не отменять парад на 9 мая.

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