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У Білорусі шкільного вчителя засудили на півтора роки колонії, через показане на уроці відео з логотипом NEXTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Білорусі у Гродненській області 46-річного вчителя історії і суспільствознавства Андрія Петровського засудили до 1,5 років колонії за демонстрацію відео з логотипом видання NEXTA на уроці. Про це повідомляє Правозахисний центр “Вясна”, пише УНН.

Деталі

У березні Петровський показав школярам відеоролик “Конституція пішла в проституцію” з критикою Лукашенко, в якому містився логотип, визнаний в країні екстремістським. За даними “Вясна”, серед учнів був син місцевого чиновника, який зняв частину уроку на відео і відправив в “сімейний” чат. Незабаром вчителя звільнили, а потім порушили на нього кримінальну справу за статтею про наклеп на президента (ч. 1 ст. 367 КК РБ).

Звинувачення вважає, що вчитель вчинив злочин, продемонструвавши відео з “свідомо неправдивою інформацією, що ганьблять” Лукашенко. Згідно з матеріалами справи, у відео також містилося висловлювання “кривавий диктатор” і “наклепницька інформація про невиконання президентських вимог”.

За словами самого Петровського, претензії до нього виникали і раніше. До звільнення він єдиний в школі не вступав в офіційну профспілку, а також організував “кімнату історії, де були Олег Трусов, Зенон Позняк (білоруські опозиційні політики-націоналісти) і прапор (БЧБ)”.

Доповнення

Нещодавно міністр освіти Білорусі Ігор Карпенко заявив, що деякі дитячі сади і школи “використовувалися в політичних цілях”. З 1 вересня в білоруських школах почнуть працювати “завучі з військово-патріотичного виховання”.

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