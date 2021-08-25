У Білорусі шкільного вчителя засудили на півтора роки колонії, через показане на уроці відео з логотипом NEXTA

Деталі

У березні Петровський показав школярам відеоролик “Конституція пішла в проституцію” з критикою Лукашенко, в якому містився логотип, визнаний в країні екстремістським. За даними “Вясна”, серед учнів був син місцевого чиновника, який зняв частину уроку на відео і відправив в “сімейний” чат. Незабаром вчителя звільнили, а потім порушили на нього кримінальну справу за статтею про наклеп на президента (ч. 1 ст. 367 КК РБ).

Звинувачення вважає, що вчитель вчинив злочин, продемонструвавши відео з “свідомо неправдивою інформацією, що ганьблять” Лукашенко. Згідно з матеріалами справи, у відео також містилося висловлювання “кривавий диктатор” і “наклепницька інформація про невиконання президентських вимог”.

За словами самого Петровського, претензії до нього виникали і раніше. До звільнення він єдиний в школі не вступав в офіційну профспілку, а також організував “кімнату історії, де були Олег Трусов, Зенон Позняк (білоруські опозиційні політики-націоналісти) і прапор (БЧБ)”.

Доповнення

Нещодавно міністр освіти Білорусі Ігор Карпенко заявив, що деякі дитячі сади і школи “використовувалися в політичних цілях”. З 1 вересня в білоруських школах почнуть працювати “завучі з військово-патріотичного виховання”.