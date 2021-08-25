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В Беларуси школьного учителя осудили на полтора года колонии, из-за показанного на уроке видео с логотипом NEXTA

В Беларуси школьного учителя осудили на полтора года колонии, из-за показанного на уроке видео с логотипом NEXTA

Киев  •  УНН

 • 18871 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Беларуси в Гродненской области 46-летнего учителя истории и обществознания Андрея Петровского приговорили к 1,5 годам колонии за демонстрацию видео с логотипом издания NEXTA на уроке. Об этом сообщает Правозащитный центр “Вясна”, пишет УНН.

Детали

В марте Петровский показал школьникам видеоролик “Конституция ушла в проституцию” с критикой Лукашенко, в котором содержался логотип, признанный в стране экстремистским. По данным “Вясны”, среди учеников был сын местного чиновника, который снял часть урока на видео и отправил в “семейный” чат. Вскоре учителя уволили, а затем возбудили на него уголовное дело по статье о клевете на президента (ч. 1 ст. 367 УК РБ).

Обвинение считает, что учитель совершил преступление, продемонстрировав видео с “заведомо ложной информацией, позорящую” Лукашенко. Согласно материалам дела, в видео также содержалось высказывание “кровавый диктатор” и “клеветническая информация о невыполнении президентских требований”.

По словам самого Петровского, претензии к нему возникали и раньше. До увольнения он единственный в школе не вступал в официальный профсоюз, а также организовал “комнату истории, где были Олег Трусов, Зенон Позняк (белорусские оппозиционные политики-националисты) и флаг (БЧБ)”.

Дополнение

Недавно министр образования Беларуси Игорь Карпенко заявил, что некоторые детские сады и школы “использовались в политических целях”. С 1 сентября в белорусских школах начнут работать “завучи по военно-патриотическому воспитанию”.

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