У Білорусі провели обшук в редакції газети "Культура"

"Ну, що, колеги. І "Культура" теж. У нашій тихій редакції йде обшук на предмет того ж", - повідомила Амельковіч.



Пізніше вона повідомила, що обшук закінчився, комп'ютери забирати не стали.



"Процедура закінчена. Можна сказати, що все пройшло коректно, комп'ютери залишені для роботи. Будемо чекати результатів", - сказала вона.



Нагадаємо, слідчий комітет Білорусі проводить обшук у кореспондента Deutsche Welle в Мінську Павлюка Биковського.



Як повідомляв УНН, в Білорусі затримали сімох журналістів порталу Tut.by. За його інформацією, затримані головний редактор Марина Золотова, редактори Анна Калтигіна, Галина Уласик, Уляна Бобоед, Тетяна Коровенкова і Анна Ермаченок. Такоже повідомляється про затримання журналіста Дмитра Бобрика.



