У Білорусі провели обшук в редакції газети "Культура"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Білорусі провели обшук в редакції державної газети "Культура". Про це у своєму Facebook повідомила журналістка газети Дарина Амельковіч, передає УНН.
"Ну, що, колеги. І "Культура" теж. У нашій тихій редакції йде обшук на предмет того ж", - повідомила Амельковіч.
Пізніше вона повідомила, що обшук закінчився, комп'ютери забирати не стали.
"Процедура закінчена. Можна сказати, що все пройшло коректно, комп'ютери залишені для роботи. Будемо чекати результатів", - сказала вона.
Нагадаємо, слідчий комітет Білорусі проводить обшук у кореспондента Deutsche Welle в Мінську Павлюка Биковського.
Як повідомляв УНН, в Білорусі затримали сімох журналістів порталу Tut.by. За його інформацією, затримані головний редактор Марина Золотова, редактори Анна Калтигіна, Галина Уласик, Уляна Бобоед, Тетяна Коровенкова і Анна Ермаченок. Такоже повідомляється про затримання журналіста Дмитра Бобрика.