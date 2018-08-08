В Беларуси провели обыск в редакции газеты "Культура"

"Ну, что, коллеги. И "Культура" тоже. В нашей тихой редакции идёт обыск на предмет того же", - сообщила Амелькович.



Позже она сообщила, что обыск закончился, компьютеры забирать не стали.



"Процедура закончена. Можно сказать, что все прошло корректно, компьютеры оставлены для работы. Будем ждать результатов", - сказала она.



Напомним, следственный комитет Беларуси проводит обыск у корреспондента Deutsche Welle в Минске Павлюка Быковского.



Как сообщал УНН, в Беларуси задержали семерых журналистов портала Tut.by. По его информации, задержаны главный редактор Марина Золотова, редакторы Анна Калтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед, Татьяна Коровенкова и Анна Ермаченок. Такоже сообщается о задержании журналиста Дмитрия Бобрика.



