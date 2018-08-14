У Білорусі проведуть алкогольний експеримент
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У кількох регіонах Білорусі буде проведено експеримент щодо обмеження продажу алкоголю. Про це в середу 25 липня заявив перший заступник міністра антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Артур Карпович, передає УНН з посиланням на Tut.by.
“Прийнято рішення про те, щоб провести на певних територіях Республіки Білорусь експеримент — на певні райони поширити обмеження”, — сказав він.
За його словами, це питання обговорювалося на рівні уряду, після чого рішення про обмеження продажу спиртних напоїв було прийнято. При цьому регіони Білорусі, яких торкнеться експеримент, не згадуються.
Також заступник міністра додав, що після закінчення експерименту в МАРТ вивчать, яким чином обмеження вплинули на скорочення рівня злочинності і зниження кримінальної ситуації в регіонах.
Відзначимо, що в Україні практика обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час існує вже давно. Однак, як показує досвід, позитивних результатів вона поки не принесла. Магазини повсюдно порушують заборону, ніяких санкцій таке порушення не передбачає. Також подібні обмеження провокують появи точок нелегальної торгівлі і торгівлі контрафактним алкоголем.
Більш того, раніше в низці українських регіонів заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.
Додамо, що представники місцевої влади, в свою чергу, також визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”.