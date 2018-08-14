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В Беларуси проведут алкогольный эксперимент

Киев • УНН

 • 9642 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В нескольких регионах Беларуси будет проведен эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом в среду 25 июля заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович, передает УНН со ссылкой на Tut.by.

В Беларуси проведут алкогольный эксперимент

“Принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Республики Беларусь эксперимент — на определенные районы распространить ограничения”, — сказал он.

По его словам, данный вопрос обсуждался на уровне правительства, после чего решение об ограничении продажи спиртных напитков было принято. При этом регионы Беларуси, которых коснется эксперимент, не упоминаются.

Также замминистра добавил, что после окончания эксперимента в МАРТ изучат, каким образом ограничения повлияли на сокращение уровня преступности и снижение криминальной обстановки в регионах.

Отметим, что в Украине практика ограничения продажи алкогольных напитков в ночное время существует уже давно. Однако, как показывает опыт, положительных результатов она пока не принесла. Магазины повсеместно нарушают запрет, никаких санкций такое нарушения не предусматривает. Также подобные ограничения провоцируют появления точек нелегальной торговли и торговли контрафактным алкоголем.

Более того, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был оспорен и отменен судами.

Добавим, что представители местной власти, в свою очередь, также признали невозможность эффективно “запрещать ночную торговлю алкоголем”.

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