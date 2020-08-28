У Білорусі почалися масштабні військові навчання недалеко від західного кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Білорусі почалися масштабні військові навчання недалеко від кордону з Польщею - на гродненському тактичному напрямі. Про це повідомляє пресслужба міноборони країни, передає УНН.
"28 серпня в ЗС триває виконання планових заходів бойової підготовки на полігонах і окремих ділянках місцевості. На гродненському тактичному напрямі під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування проводиться комплексне тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що до складу зведеного угруповання включені механізовані, танкові, парашутно-десантні, артилерійські, інженерні підрозділи, а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.
"У межах вирішення інших завдань виконуються польоти літаків ЯК-130 116 ШАБ з охорони Державного кордону в повітряному просторі. Підрозділи безпілотних авіаційних комплексів за викликом і планами командирів бригад здійснять моніторинг місцевості в зазначених районах. Підрозділи радіоелектронної боротьби виконують поставлені завдання щодо ведення розвідки", - вказали зокрема в міноборони Білорусі.
Раніше Лукашенко віддав наказ перекинути десатників з Вітебська на захід країни "через ескалацію НАТО".