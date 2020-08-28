В Беларуси начались масштабные военные учения недалеко от западной границы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Беларуси начались масштабные военные учения недалеко от границы с Польшей - на гродненском тактическом направлении. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны, передает УНН.
"28 августа в ВС продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности. На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении.
Указано, что в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
"В рамках решения других задач выполняются полеты самолетов ЯК-130 116 ШАБ по охране Государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки", - указали в частности в минобороны Беларуси.
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