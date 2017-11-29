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У Білорусі підтвердили затримання ще одного українця, інкримінують хабарництво

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Голова правління українського ПАТ "Завод обважнювачів" був затриманий у Білорусі при передачі хабара у 2800 доларів. Про це йдеться у повідомленні КДБ Білорусі, передає УНН.

За інформацією КДБ, “у рамках боротьби з корупцією та економічними злочинами на гарячому при отриманні хабара в розмірі 2800 доларів від голови правління ПАТ „Завод обважнювачів“ (Україна) громадянина України Скиби А.С. затриманий головний металург ВАТ „Мінський тракторний завод“ Карась А.Н. В якості посередника при отриманні хабара виступав син затриманого Карась А.А”.

“Відносно співробітників ВАТ „Мінський тракторний завод“ порушено кримінальні справи за ст. 430 („одержання хабара“) КК Республіки Білорусь; щодо Скиби А.С. — за ч. 2 ст. 431 („дача хабара“) КК Республіки Білорусь”, — йдеться у повідомленні.
У КДБ уточнили, що всі фігуранти корупційних схем затримані.

Відносно них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Кримінальні справи, за даними КДБ Білорусі, передані до Слідчого комітету Республіки Білорусь.

Як повідомляв УНН, у Білорусі було затримано українця, керівника донецького підприємства ПАТ “Завод обважнювачів”.

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