В Беларуси подтвердили задержание еще одного украинца, инкриминируют взяточничество

По информации КГБ, “в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями с поличным при получении взятки в размере 2800 долларов от председателя правления ПАО „Завод утяжелителей“ (Украина) гражданина Украины Скибы А.С. задержан главный металлург ОАО „Минский тракторный завод“ Карась А.Н. В качестве посредника при получении взятки выступал сын задержанного Карась А.А ”.

“В отношении сотрудников ОАО „Минский тракторный завод“ возбуждены уголовные дела по ст. 430 („получение взятки“) УК Республики Беларусь; по Скибе А.С. — по ч. 2 ст. 431 („дача взятки“) УК Республики Беларусь”, — говорится в сообщении.

В КГБ уточнили, что все фигуранты коррупционных схем задержаны.

В отношении них применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовные дела, по данным КГБ Беларуси, переданы в Следственный комитет Республики Беларусь.

Как сообщал УНН, в Беларуси было задержано украинца, руководителя донецкого предприятия ПАО “Завод утяжелителей”.