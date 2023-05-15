У білорусі наразі близько 2,5 тисячі російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. росія не має достатнього угрупування в білорусі, яке б могло здійснити вторгнення на територію України. У білорусі наразі близько 2,5 тисяч солдатів рф. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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«Ситуація по кордону з білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не відмічаємо по той бік кордону, що росія має якесь достатнє угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію України. За нашими даними на території сусідньої країни знаходиться близько 2,5 тис. військовослужбовців рф», - розповів Демченко
Речник зазначив, що кількість російських військовослужбовців є значно нижчою, ніж була ще кілька місяців тому.
«Нагадаємо, що кількість російських військових в білорусі могла досягати і 10-11 тисяч осіб», – сказав Демченко.
Доповнення
На початку травня повідомлялося, що в білорусі стартував черговий етап перевірки бойової готовності збройних сил.
У сільській місцевості білорусі на кордоні з Україною масово встановлюють систему запуску сирен.