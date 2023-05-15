В беларуси сейчас около 2,5 тысячи российских военных

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«Ситуация по границе с беларусью остается полностью контролируемой. Мы не отмечаем по ту сторону границы, что россия имеет какую-то достаточную группировку, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины. По нашим данным на территории соседней страны находится около 2,5 тыс. военнослужащих рф», - рассказал Демченко

Спикер отметил, что количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад.

«Напомним, что количество российских военных в беларуси могло достигать и 10-11 тысяч человек», – сказал Демченко.

Дополнение

В начале мая сообщалось, что в беларуси стартовал очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил.

В сельской местности беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен.