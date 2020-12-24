У Білорусі на санкції США відреагували “заходами у відповідь”

“Білоруська сторона взяла до відома інформацію про чергове рішення США від 23 грудня 2020 року про введення додаткових візових і фінансових обмежень щодо білоруських фізичних і юридичних осіб. Вважаємо зазначене рішення емоційним і не маючим нічого спільного з реальним станом справ. Дії американських партнерів йдуть врозріз з раніше проголошеної ними ж політики залучення Білорусі у взаємодію і жодним чином не спрямовані на підтримку незалежності нашої країни”, — заявили в МЗС Білорусі.

У відомстві назвали інструмент санкцій “марним і контрпродуктивним”.

“Разом з тим, у відповідь заходи з нашого боку вже підготовлені і будуть введені в дію. Сумно, що взаємодії навіть в таких очевидних глобальні викликах, як боротьба з тероризмом, США вважають за краще шлях конфронтації. Але це їх вибір. Білорусь завжди виходила з важливості підтримки нормальних, взаємовигідних відносин з США, заснованих на засадах рівноправності і взаємній повазі. Рух до таких відносин неможливий без відмови Сполучених Штатів від політики санкційного преса”, — заявили в білоруському МЗС.

При цьому в МЗС Білорусі не уточнили, які саме заходи у відповідь планують прийняти.

Як повідомляв УНН, напередодні в США ввели додаткові санкції проти одного посадовця і чотирьох установ Білорусі за порушення на президентських виборах і придушення мирних протестів.