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В Беларуси на санкции США отреагировали “ответными мерами”

Киев • УНН

 • 14011 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Беларуси считают дополнительные санкции США “эмоциональными” и “бесполезными”, но пообещали отреагировать ответными мерами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси, передает УНН.

В Беларуси на санкции США отреагировали “ответными мерами”

“Белорусская сторона приняла к сведению информацию об очередном решении США от 23 декабря 2020 г. о введении дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц. Считаем указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел. Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны”, — заявили в МИД Беларуси.

В ведомстве назвали инструмент санкций “бесполезным и контрпродуктивным”.

“Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие. Печально, что взаимодействию даже в таких очевидных глобальных вызовах, как борьба с терроризмом, США предпочитают путь конфронтации. Но это их выбор. Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса”, — заявили в белорусском МИД.

При этом в МИД Беларуси не уточнили, какие именно меры в ответ планируют принять.

Как сообщал УНН, накануне в США ввели дополнительные санкции против одного чиновника и четырех учреждений Беларуси за нарушения на президентских выборах и подавление мирных протестов.

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