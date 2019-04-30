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У Білорусі ліквідували рекордну нарколабораторію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Республіці Білорусь правоохоронці припинили діяльність професійно обладнаної підпільної лабораторії у Мінському районі. Вона спеціалізувалася на виробництві особливо небезпечних психотропних речовин альфа-PVP і альфа-PHP, передає УНН з посиланням на прес-центр прикордонного комітету Білорусі.

Повідомляється, що 23 квітня в селі Хатежіно "на гарячому" було затримано двох громадян РФ 1995 р.н. Ще один їхній співвітчизник і подільник затримані в одному зі складських приміщень поблизу н.п. Малинівка Мінського району.

Під час огляду виявлено та вилучено промислове лабораторне обладнання, порошкоподібну речовину білого кольору загальною вагою близько 30 кг і різні рідкі речовини загальним обсягом 750 л. За висновком експерта, представлені зразки є особливо небезпечними психотропними речовинами: альфа-PVP і альфа-PHP, а також прекурсор 4-метілпропіофенон.

За попередньою інформацією, прекурсори для виготовлення психотропів та лабораторне обладнання були ввезені в Білорусь з території Росії.

Органом дізнання оперативного підрозділу прикордонної служби порушено дві кримінальні справи стосовно затриманих громадян Росії і невстановлених осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 328 КК Республіки Білорусь (Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів та аналогів, вчинене групою осіб щодо особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин у великому розмірі).

Відносно одного з росіян також порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 328 КК (Незаконні з метою збуту виготовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання або незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів або аналогів).

За організацію нарколабораторії зловмисникам загрожує до 20 років позбавлення волі.

У прес-центрі відомства зазначили, що раніше в Республіці Білорусь правоохоронцями не виявлялись лабораторії подібного рівня оснащення та обсягів виробництва наркотиків.

Проводяться подальші слідчі та інші процесуальні дії, оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваних.

Нагадаємо, у Київській області викрили нарколабораторію з виготовленням амфетаміну.

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