У Білорусі хочуть збільшити термін безвізового перебування іноземців

"Якщо буде мало п'яти днів, ми введемо більший термін. Нам чого боятися? Ми відкрита країна, у нас відкрита економіка, і люди повинні приїжджати сюди відкрито - це нікому не шкодить", - заявив О.Лукашенко.

Він наголосив, що безвізовий в'їзд до Білорусі був зроблений також і для залучення в країну представників бізнес-співтовариств з інших держав.

Нагадаємо, 12 лютого, набув чинності указ президент Білорусі Олександр Лукашенко про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду для громадян 80 держав.