У Білорусі хочуть збільшити термін безвізового перебування іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Термін безвізового перебування в Білорусі при необхідності може бути збільшений. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час спілкування з трудовим колективом "Арвібелагро", передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Якщо буде мало п'яти днів, ми введемо більший термін. Нам чого боятися? Ми відкрита країна, у нас відкрита економіка, і люди повинні приїжджати сюди відкрито - це нікому не шкодить", - заявив О.Лукашенко.
Він наголосив, що безвізовий в'їзд до Білорусі був зроблений також і для залучення в країну представників бізнес-співтовариств з інших держав.
Нагадаємо, 12 лютого, набув чинності указ президент Білорусі Олександр Лукашенко про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду для громадян 80 держав.